Piano di ripresa e resilienza, Agabiti: “Opportunità per il paesaggio rurale”

PERUGIA – “E’ una opportunità importante da cogliere per preservare i paesaggi rurali e storici attraverso il recupero e la conservazione di un grande patrimonio culturale della regione, quale elemento indennitario dell’ Umbria e ulteriore motore di rilancio e sviluppo del turismo, dando valore alle tradizioni e alla cultura locale” il bando per la protezione e la valorizzazione di architettura e paesaggio rurale dell’ Umbria .

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura Paola Agabiti. “Una fonte importante di finanziamento per migliorare la qualità paesaggistica del territorio e restituire alla collettività, e in molti casi all” uso pubblico, un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico” aggiunge. “Il recupero – sostiene Agabiti – favorirà sia le attività legate al mondo agricolo sia la creazione di servizi a beneficio della fruizione culturale e turistica, come i piccoli musei locali legati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle comunità locali promuovendo la conoscenza e la memoria”.

Gli interventi di risanamento

Potranno essere finanziati interventi di risanamento conservativo e recupero funzionale di elementi tipici dell” architettura e del paesaggio rurale, allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi sociali, ambientali e turistici su edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, cantine case torre colombaie, ville e grandi residenze di campagna), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell” impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico- costruttive e nei materiali tradizionali impiegati; strutture o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili; elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, abbazie, pievi, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali.

Le risorse a fondo perduto