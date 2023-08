Perugina non vedente in spiaggia a Porto Venere: bagnanti cacciano il cane guida

PORTO VENERE- Serenella e Stella sono una donna perugina non vedente ed il suo cane guida. Un cane che l’accompagna dovunque ed è sempre provvisto, a questo scopo, della apposita pettorina di riconoscimento. Per questo motivo l’animale è stato ammesso nello stabilimento marittimo di Porto Venere, insieme alla padrona.

Nonostante questo però i bagnanti si sono scagliati contro l’animale, chiedendone la cacciata. Ne riferisce La Gazzetta della Spezia.

La vicenda

Quando Serenella, accanto al suo fedele labrador, si è recata sulla riva per bagnarsi e cercare un po’ di refrigerio dal caldo di queste giornate estive, si è sentita apostrofare da due signore, che insistevano nell’affermare che il cane non poteva accedere né alla spiaggia né in acqua.

Serenella racconta: “due signore hanno continuato ad ossessionarmi, continuando ad insistere, a dire che è vietato l’accesso ai cani sia in spiaggia sia sulla riva”.

Inutili i tentativi di spiegare la situazione in maniera bonaria. Al persistere delle lamentele, Serenella si è vista costretta ad avvisare i Carabinieri, ed è intervenuta sul luogo la Polizia Municipale. Che, ovviamente, le ha dato ragione.

Immediata la reazione del sindaco di Porto Venere Francesca Sturlese: “Non so se le signore siano mie concittadine- scrive sui social – ma ritengo comunque doveroso scusarmi personalmente con la signora, per l’episodio increscioso. Spero solo che le due bagnanti non avessero compreso che si trattasse di un cane guida. Non ero presente, atteggiamenti come quello descritto li reputo incomprensibili, per questo tendo a voler trovare una giustificazione. Magari erano anziane. Mi informerò. Ripeto, il comportamento delle due signore è stato talmente deplorevole che non mi resta che sperare che sia stato frutto di un errore”.