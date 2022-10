Perugina, Nestlè investe altri 7,5 milioni: nuova linea entro il 2024 e assunzioni

PERUGIA – Dopo gli investimenti di 60 milioni nel triennio 2016 – 2018, Nestlè mette sul piatto altri 7,5 milioni di euro per una nuova linea di produzione che dovrà essere pronta per il 2024. E’ la notizia che arriva dalla fabbrica ‘Perugina’ di San Sisto, dopo l’incontro tra azienda e sindacati. L’impianto – fa sapere Nestlè – sarà principalmente dedicato a prodotti a vocazione internazionale, rivolti allo sviluppo del mercato estero, come alcune referenze KitKat, Smarties, Galak e After Eight. La nuova linea consentirà un aumento della capacità produttiva della fabbrica di circa 1.000 tonnellate e permetterà l’assunzione di nuovo personale (tra cui, meccatronici, ingegneri meccanico-gestionali e manutentori).