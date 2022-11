Perugina, Nestlé ora accelera: nuovo investimento da 7,5 milioni di euro per San Sisto

PERUGIA – In arrivo per la Perugina un investimento di circa 7,5 milioni di euro per una nuova linea che produrrà tutta una serie di prodotti innovativi a marchio Kit Kat e Galak. Ad annunciarlo Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Gruppo Nestlé in Italia e portavoce Osservatorio Abie. Il quale ha spiegato che l’obiettivo è di dare “un ulteriore rinforzo al ruolo di Perugina come fabbrica europea”. La notizia è arrivata a margine della presentazione del report “Le imprese estere in Italia: il ruolo nelle economie regionali – La regione Umbria“, redatto dall’ Osservatorio imprese estere dell’advisory Board investitori esteri (Abie) di Confindustria e presentato venerdì mattina in un incontro presso lo stabilimento Nestlé Perugina a S. Sisto di Perugia. Parlando proprio di Perugina, Travaglia ha poi ricordato che il Gruppo Nestlé “ha investito molto in passato e continuerà a farlo”. “Perché siamo contenti del ruolo europeo che questa fabbrica è riuscita a guadagnarsi con il lavoro di tutti” ha aggiunto. “Perugina, che rappresenta per l’ Umbria lo 0,62% del Pil, è importante non solo per il gruppo Nestlé in Italia – ha concluso Travaglia – ma perché rappresenta l’ hub internazionale del cioccolato per quanto riguarda il nostro gruppo in Europa”.

La soddisfazione della Regione

“Apprendiamo con grande soddisfazione l’annuncio fatto dall’amministratore delegato di Nestlé Italia Marco Travaglia di un investimento di 7,5 milioni di euro finalizzato all’installazione di una nuova linea di produzione presso lo stabilimento Perugina di San Sisto e che entrerà in funzione a partire dal 2024”, ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni. “Si conferma – rileva inoltre l’assessore Fioroni – la capacità del territorio regionale di essere attrattivo di investimenti da parte di multinazionali che, come Nestlé, che hanno deciso di insediare in Umbria hub produttivi d’eccellenza, capaci di trasferire al tessuto economico locale concreti benefici, attraverso il rafforzamento di filiere direttamente o indirettamente collegate alla loro presenza”.