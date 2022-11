PERUGIA – È perugina d’adozione l’esperta per il settore agroalimentare inviata all’Ambasciata di Londra dalla Farnesina. Si chiama Gabriella Manfredi, è di origine calabrese, ma all’Umbria deve gran parte del suo percorso accademico e professionale, che nelle ultime ore si è arricchito della nomina del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. A rendere noto l’ultimo incarico prestigioso di Manfredi è direttamente l’Università di Perugia. La nuova esperta agroalimentare dell’Ambasciata di Londra non si è soltanto laureata in Scienze agrarie all’Università di Perugia, con una tesi peraltro dedicata Qualificazione dell’olio di oliva in Umbria e ruolo delle associazioni di produttori, ma ha anche arricchito la sua formazione con il titolo di Dottore agronomo, sempre a Perugia, conseguendo poi anche il dottorato di ricerca in Economia e Politica agraria e il Master europeo in Economia e Politica agraria a Napoli.