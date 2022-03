Perugina, arrivano l’uovo del centenario e il ‘Total red’: anche questo griffato Dolce e Gabbana

Total red

L’altra novità la limited edition total red: il gusto del guscio unito alla croccantezza della granella al lampone dà vita a una ricetta che celebra l’amore e la passione. Dolce&Gabbana firma questa nuova edizione limitata. Al suo interno, ancora una scintilla di rosso, data dai Baci ‘Amore e passione’: il cuore al gianduia, l’inconfondibile nocciola intera e cristalli al gusto di lampone, avvolto da una copertura rossa, insieme alle frasi di Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Fabbrichiamo baci

Cento anni di storia, dunque, dal 1922, quando un’idea innovativa per una speciale ricetta ha portato alla nascita dei cioccolatini che oggi conosciamo come i Baci Perugina. La “Fabbrica dei Baci” fa parte della storia stessa di Perugia: generazioni di lavoratori si sono tramandati l’esperienza per la realizzazione di un prodotto rimasto inalterato fin dalla sua nascita. Un marchio che è riuscito continuamente ad innovare, dando vita a un mondo attorno ad esso di cui fanno parte anche le Uova di Pasqua, protagoniste irrinunciabili di questa ricorrenza. Un legame, quello tra Nestlé e l’Umbria, iniziato nel 1988, con l’entrata dello storico stabilimento di Perugina, a San Sisto, tra i poli produttivi del Gruppo. Oggi lo stabilimento di San Sisto è a tutti gli effetti un HUB Internazionale per la produzione e l’esportazione del cioccolato in tutta Europa. L’Uovo Baci Perugina in edizione limitata Amore e Passione e l’Uovo Baci Perugina 100 Anni sono disponibili nel formato da 255g al prezzo consigliato di € 16,99.

