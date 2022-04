PerugiaInLove, l’amore colora il centro storico nel segno delle donne

PERUGIA – Dai luoghi dove si consumarono passioni, intrighi e delitti dal Medioevo all’inizio del Novecento, a quelli in cui sbocciò l’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, storie di donne e itinerari romantici. Sono solo alcuni dei temi delle visite guidate in programma dall’8 al 10 aprile nell’ambito di “Perugia in love”, il nuovo evento dedicato ai sentimenti promosso dall’associazione Luoghi Invisibili nel centro storico perugino. L’amore, in tutte le sue sfaccettature, sarà il filo conduttore della tre giorni che prevede eventi tematici tra cui una mostra fotografica diffusa, un contest social, un salotto dedicato agli sposi, shooting fotografici e originali visite guidate in tanti luoghi del centro storico.

Visite guidate

A scandire la tre giorni di #PerugiaInLove saranno proprio le visite guidate: si parte nel pomeriggio di venerdì 8 (ore 15) con l’itinerario “Amore sanguinario” seguito (ore 17) da quello che ripercorre la storia del “Banchetto nuziale dall’antichità al Rinascimento”. Sabato 9 aprile (ore 10) “Le donne della Belle Epoque” e i loro grandi amori, nella Perugia tra 1800 e 1900, saranno protagonisti di una passeggiata che terminerà con la visita a Palazzo Gallenga Stuart; e nel pomeriggio si andrà alla scoperta del matrimonio nelle opere d’arte di Perugia con la visita guidata “Finché morte non ci separi”.

La scoperta dei luoghi

Domenica 10 aprile torna la visita guidata attiva “Perugia In Movimento” con guida turistica e personal trainer: dai giardini Carducci (partenza alle ore 10) si passeggerà tra le bellezze e i monumenti dell’acropoli per arrivare al Tempio di Sant’Angelo allestito per un momento dedicato all’attività fisica (pilates) prima della merenda finale. Dall’altra parte di Perugia (ore 11.30) una guida ricostruirà l’evoluzione del vestito da sposa dagli Etruschi ai giorni nostri. Nel pomeriggio si va alla scoperta dei luoghi che raccontano l’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni e del laboratorio dove nacque il cioccolatino più famoso di tutti i tempi (ore 15); si prosegue con “L’evoluzione del vestito da sposta dagli Etruschi ai giorni nostri” (ore 17) e si chiude la con la visita “Galeotta fu Perugia… amori nati in città”, un percorso romantico alla scoperta di storie d’amore inedite sbocciate a Perugia. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) telefonare al 324-8051936 (09.30-12.30 e 15.30 -18.30). Previsti green pass secondo la normativa vigente, sconto del 20% sulle visite successive, ingresso libero per i minori di 12 anni accompagnati.

Conferenza spettacolo

Nel mezzo anche la conferenza spettacolo “Amoretti e amorazzi perugini, dal Medioevo alla legge Merlin”, conversazione con Sandro Allegrini, autore del volume “Perugia a luci rosse” in compagnia del medico Mario Tomassini, del medievista Franco Mezzanotte e dell’attore Gian Franco Zampetti (sabato 9 aprile alle ore 16 nel centro espositivo Galeazzo Alessi).

Il salotto degli sposi

Sabato 9 e domenica 10 aprile il centro espositivo Galeazzo Alessi in via Mazzini si trasformerà in “Perugia Wedding, il salotto degli sposi”, un evento interamente dedicato al total look del matrimonio con aziende selezionate umbre che propongono proprio il cuore di Perugia come destinazione ideale di chi progetta il grande giorno. L’evento è pensato per promuovere le eccellenze umbre nel settore wedding con un programma ricco di appuntamenti. Le giovani coppie avranno la possibilità di confrontarsi con i diversi espositori presenti per avere consigli mirati per il loro matrimonio: abito da sposa/sposo e cerimonia,accessorio di lusso e makeup&hair, ricevimento e addobbo floreale, servizio fotografico e idee per l’intrattenimento, viaggio di nozze e originali proposte per bomboniere, lista nozze e arredo casa. Domenica, inoltre, dalle ore 16 si potrà assistere alle sfilate di abiti da sposa/o e da cerimonia. Non c’è bisogno di aver già progettato il grande giorno per partecipare, l’evento è gratuito e aperto a tutti, basta solo essere curiosi.

Sulle due ruote

Spazio anche agli amanti delle due ruote e dell’aria aperta (domenica 10 aprile alle ore 10) con il moto raduno “Bikers in love”, che l’Associazione MotoTurismo Umbria ha organizzato in alcuni dei luoghi romantici più simbolici del Perugino.

Tutti i giorni

Ogni giorno, inoltre, sono in programma shooting fotografici gratuiti effettuati da un fotografo professionista in alcuni punti panoramici e romantici del centro storico. Perugia in Love è anche solidarietà con mostra fotografica diffusa in alcuni locali, negozi ed esercizi commerciali del centro. Partecipano Giulio Fratticioli, Massimo Marini, Gianluca Mencacci, Rita Paltracca, Adriano Scognamillo e Federica Zanella. Le foto sono prenotabili per l’acquisto a fine evento ed il ricavato sarà devoluto alla Casa Accoglienza San Giovannino. Foto e selfie saranno protagoniste dell’evento anche grazie al contest su Facebook #PerugiaInLove che invita a partecipare tutti gli innamorati, e non solo, per testimoniare e dare la propria interpretazione dell’amore e dei sentimenti.

Per tutte le iniziative è richiesta la prenotazione telefonica al 324-8051936 (09.30-12.30 e 15.30 -18.30). Il programma completo della manifestazione è consultabile nelle pagine social di Perugia in Love: Facebook (@perugiainlove) ed Instagram (Perugia in Love).