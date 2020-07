Perugia, zainetto pieno di hashish e marijuana sulle scalette del Duomo: arrestato

PERUGIA – Come se fosse la cosa più normale del mondo aveva con sé 120 grammi di hashish e 10 di marijuana, il 22enne arrestato dalla polizia in piazza IV Novembre nella serata di sabato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti lo hanno notato seduto sulle scalette dalle telecamere di videosorveglianza. Il giovane di nazionalità gambiana era già noto per gli stessi reati e dunque si è proceduto al controllo. Nello zaino che teneva accanto a sé, custodendolo gelosamente, la sostanza stupefacente divisa in involucri, oltre a 120 euro in banconote di piccolo taglio. Nascosti, anche un coltello e un martello utilizzati per la suddivisione dell’hashish.