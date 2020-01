Perugia, volontari Aucc donano computer nuovi all’Oncologia del Santa Maria

Cerimonia Alla cerimonia di donazione sono intervenuti i volontari Aucc che prestano assistenza amicale in day-hospital e in reparto di oncologia, i promotori della raccolta fondi e il direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica, Professore Fausto Roila , che ha sottolineato l’importanza dell’associazionismo: “Oltre a dare un apporto utile all’assistenza dei pazienti, i volontari si sono ancora una volta distinti per questa donazione, che rafforza la loro vicinanza al mondo della sofferenza”. Erano anche presenti le due volontarie Aucc Graziella Marianeschi e Umbretta Salucci , promotrici dell’evento di raccolta fondi (torneo di burrascoso), organizzato in memoria di una amica, Letizia Miletti.