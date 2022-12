Perugia, volevano svaligiare una villa ma uno dei ladri si rompe un braccio: arrestato

PERUGIA – Nei progetti doveva andare tutto liscio ma la malasorte si è messa di mezzo. E’ così la sera di Natale hanno tentato il furto rompendo la finestra di una villa in zona Monte Malbe. Ma è andata male: il proprietario si è accordo ma dei due ladri uno è riuscito a fuggire mentre l’altro, nel tentativo di scavalcare un cancello, è rimasto impigliato ed è caduto rompendosi un braccio. A riportare la notizia è Umbria24.it. Quando la polizia di Stato è arrivata sul posto, lo ha trovato ancora a terra e lo ha arrestato. Indagini sono in corso, partendo dall’identità del ladro-maldestro e dall’auto usata dai due per giungere in zona, per individuare anche il complice e assicurarlo alla giustizia.