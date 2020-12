Perugia, vittoria preziosa con l’Imolese: al Curi i grifoni tirano fuori l’artiglio (2-0)

PERUGIA-IMOLESE 2-0

PERUGIA (3-5-2): Fulignati, Rosi, Angella, Monaco, Elia (10′ st Sgarbi), Burrai (35′ st Vanbaleghem), Melchiorri (35′ st Falzerano), Dragomir (17′ st Sounas), Murano (1′ st Bianchimano), Crialese, Kouan. A disp.: Bocci, Baiocco, Konate, Moscati, Minesso, Tozzuolo, Cancellotti. All. Caserta

IMOLESE (3-5-2): Siano, Rondanini (1′ st Lombardi), Ingrosso (23′ st Tonetto), Rinaldi (27′ pt Carini), Provenzano, Polidori, Stanco (23′ st Ventola), Pilati, Morachioli (29′ st Masala), Boccardi, Torrasi. A disp. Rossi, D’Alena, Angeli, Sall, Cerretti, Alboni, Laghi. All. Cevoli

ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi (Emilio Micalizzi di Palermo – Giuseppe Trischitta di Messina) – IV° ufficiale Andrea Ancora di Roma 1

RETI: 9′ pt Melchiorri, 29′ pt Elia

NOTE: ammoniti Burrai, Murano, Lombardi, Vanbaleghem

PERUGIA – Sotto il diluvio di Pian di Massiano il Grifo torna a festeggiare la vittoria. Dopo la serie di pareggi e inanellata, nel pomeriggio di domenica la squadra di Caserta è tornata a conquistare i tre punti, più che importanti per restare nelle parti alte della graduatoria del girone B di Serie C. Una vittoria cercata e meritata, arrivata grazie ai centri di Melchiorri e di Elia, autore di una rete da applausi che ha fatto letteralmente impazzire gli amanti del bel calcio.

Primo tempo Si comincia a battagliare il Perugia fa capolino al 7′. Dragomir viene servito da Murano e spara dal limite mandando la sfera a lato di un soffio. Al 9′ i padroni di casa vanno in vantaggio. Su una rimessa laterale cross di Monaco da destra, Melchiorri si tuffa e manda la palla in rete siglando il gol dell’1-0. Al 17′ Kouan prova la conclusione mandando il tiro sul fondo. Al 30′ i biancorossi concedono il bis: Elia si fa beffe di quattro avversari al limite dell’area di rigore, poi fa partire un fendente e sigla il 2-0. Nel frattempo non viene riscontrata alcuna reazione da parte della formazione ospite. Dopo due minuti di recupero al 47′ le due squadre vanno negli spogliatoi per il risposo.

Secondo tempo Si torna in campo e gli umbri al 49′ tentanto il blitz con Melchiorri. Il tiro dell’attaccante dei grifoni subisce una deviazione e va out. Al 60′ un tiro al volo sempre di Melchiorri viene sventato dalla difesa emiliana e riparte da un corner che lascia invariata la situazione. Al 65′ punizione per il Perugia; la batte Burrai e la palla sibila sopra la traversa avversaria. All’80’ bel fraseggio tra Bianchimano e Crialese. Quest’ultimo prova a servire un assist per Melchiorri che viene anticipato dal portiere rossoblu al momento del tiro. Al 94′ si mette fine alle ostilità e il Perugia mette in cascina tre punti preziosi.