Perugia violenta, un uomo viene ferito a coltellate in un bar in centro

PERGIA – Un uomo è stato ferito a coltellate la notte tra sabato e domenica in pieno centro, all’ interno di un bar di via della Viola. L’ aggressore è fuggito facendo perdere la momento le proprie tracce. La vittima è un cittadino di nazionalità romena, che è stato colpito a un braccio e al costato. L’ uomo, che è stato trasportato in ospedale e sottoposto alle cure dei sanitari, guarirà in una decina di giorni. Nel corso dell’ aggressione, avvenuta, secondo le prime informazioni della questura, durante una lite per futili motivi, è stato ferito in modo non grave anche il proprietario del bar che stava tentando di dividere i due. Anche quest’ultimo è stato curato in ospedale. Sono in corso indagini da parte della polizia.