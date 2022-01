Perugia, violenta lite tra parenti per l’eredità: la polizia sequestra dei fucili

PERUGIA – Al termine di una violenta lite tra parenti in un’agenzia di assicurazioni a Perugia per una questione legata all’eredità, la polizia ha ritirato i fucili e le munizioni a disposizione di uno dei litiganti. Obiettivo scongiurare l’eventuale utilizzo delle armi regolarmente denunciate. La pattuglia della squadra volante è intervenuta nell’agenzia dove si stava svolgendo la lite: uno dei litiganti nella foga ha danneggiato una parete divisoria in cartongesso creando il panico all’interno dell’ufficio. I poliziotti, dopo aver riportato la calma, hanno identificato i litiganti uno dei quali è risultato detentore di due fucili e relativo munizionamento, regolarmente denunciati quale titolare di porto d’armi e licenza da caccia. La licenza è stata ritirata a titolo cautelare.