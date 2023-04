Perugia, vincere per non cadere nel baratro: Pasquetta contro il Modena

PERUGIA – Vincere per non finire nel baratro e nella zona calda dei bassifondi. Sono questi gli imperativi che il Grifo deve seguire nel match di Pasquetta in casa contro il Modena (fischio di inizio alle 15). A poco è servito il pari con il Frosinone. Peggio ha fatto lo scivolone contro la Reggina. Ora, come i giorni suggeriscono, bisogna risorgere. Il rischio di un altro ko sarebbe troppo alto e mister Fabrizio Castori (che non sarà in panchina a causa della squalifica di una giornata a lui inferta) non lo vuole correre.

Convocati

Sono 24 i grifoni che Castori ha convocato per la partita con i canarini: i portieri Gori, Furlan e Abibi; i difensori Rosi, Cancellieri, Angella, Vulikic, Paz, Curado, Lisi, Struna e Sgarbi; i centrocampisti Iannoni, Vulic, Luperini, Bartolomei, Casasola, Santoro, Kouan e Capezzi; per l’attacco Matos, Ekong, Di Carmine e Di Serio.

Arbitro

Sarà il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria a dirigere l’incontro. A coadiuvarlo gli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto ufficiale sarà Samuele Andreano della sezione di Prato. Al VAR Livio Marinelli di Tivoli, AVAR Gamal Mokhtar di Lecco.