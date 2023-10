Perugia, vince mezzo milione di euro grattando un ‘Miliardario’ da 5 euro

PERUGIA – Umbria baciata dalla Dea bendata. Vincita da milione con un gratta e vinci da 5 euro. La vincita è avvenuta al bar tabacchi Base di Strozzacapponi: si conosce l’identità del fortunato. Soddisfazione degli stessi titolare del punto vendita in cui è stato acquistato il gratta e vinci Il Miliardario da 5 euro. Ora il vincitore dei 500 mila euro ora dovrà presentare o far pervenire il fortunato biglietto all’ufficio premi Lotterie nazionali a Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, che provvede al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’ufficio premi Lotterie nazionali, rilasciando al giocatore un’apposita ricevuta. Le modalità di pagamento possono essere scelte liberamente in base alle proprie preferenze. Il giocatore può scegliere tra l’assegno circolare, il bonifico bancario oppure il bonifico postale. Dal primo marzo 2020 il ritiro di premi superiori a 500 euro prevede una trattenuta del 20 per cento: tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500 euro.