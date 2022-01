Perugia, vince 100.000 euro alla Lotteria degli scontrini

PERUGIA – Alla cassa del supermercato oltre allo scontrino della spesa ha trovato il premio da 100.000 euro della Lotteria degli scontrini voluta dal Governo per incrementare il pagamento digitale. E’ successo ad una donna di Perugia che si è già presentata negli uffici dell’Adm Umbria ed i funzionari hanno dato il via libera alla documentazione (il suo scontrino è stato estratto). Di recente in Umbria ci sono state altre due vincite da 25.00 e 10 mila euro.

I dati del 2021

Da giugno 2021 a oggi sono stati in tutto 40 gli umbri baciati dalla dea bendata. Il mese più fortunato è stato quello di novembre scorso quando 18 persone, tra esercenti (11) e acquirenti (7), hanno reclamato altrettante vincite per un importo totale di 137.000 euro.

Anche il nuovo anno sembra promettere bene per i consumatori e i commercianti della Regione cuore verde d’Italia: nelle prime due settimane del 2022, infatti, ci sono già due vincitori della Lotteria degli scontrini: due acquirenti che incasseranno rispettivamente 25.000 e 10.000 euro) e i rispettivi esercenti (5.000 e 2.000 euro).