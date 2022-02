Perugia, vigilante donna insegue il ladro nonostante calci e pugni: arrestato

PERUGIA – Gli agenti, a seguito di una segnalazione pervenuta presso la Sala Operativa della Questura, sono intervenuti a Castel del Piano per un furto accaduto in un supermercato della zona. A dare l’allarme è stata un’addetta alla vigilanza dell’esercizio commerciale che ha notato un uomo oltrepassare le casse e allontanarsi con fare furtivo senza aver provveduto al pagamento di alcuni prodotti sottratti. Dopo averlo fermato, l’operatrice ha invitato il 59enne a mostrarle lo scontrino di pagamento. A quel punto l’uomo, con aggressività, ha colpito la donna alla testa con un pugno riuscendo a guadagnare terreno e ad allontanarsi. L’operatrice però non ha desistito, tentando di rincorrerlo e di fornire in tempo reale informazioni alla Questura, anche sull’esatta posizione dell’uomo.

Sferrato un calcio

Innervosito dall’inseguimento, l’uomo ha arrestato di scatto la corsa e, raggiunta la donna, le ha sferrato un calcio per poi riprendere la fuga. Grazie all’intervento degli agenti della Squadra Volante e alle informazioni fornite dall’addetta alla vigilanza, secondo cui il rapinatore indossava uno strano cappello con delle freccine, l’uomo che nel frattempo aveva fatto perdere le sue tracce, è stato individuato e localizzato presso la sua abitazione. Dagli accertamenti investigativi e dall’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza è emerso che il 59enne, utilizzando il medesimo attrezzo, qualche giorno prima si era reso protagonista del danneggiamento della porta d’ingresso di una banca in via Settevalli. Gli agenti, a quel punto, lo hanno tratto in arresto per il reato di rapina impropria e denunciato a piede libero per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e danneggiamento aggravato. Messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto