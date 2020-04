Perugia, viene preso da un raptus nervoso all’interno delle Poste e picchia tre carabinieri

PERUGIA – Deve risponde di violenza e resistenza a pubblico ufficio, il quarantenne che, venerdì mattina, ha costretto i carabinieri a inseguirlo a piedi lungo via Mario Angeloni. Stando ad alcune testimoniaze, l’uomo avrebbe iniziato a inveire per cause in corso d’accertamento e all’arrivo dei militari, ne ha colpito uno in pieno volto con un pugno, riportando una prognosi di sette giorni. Nel tentativo di fermarlo, altri due carabinieri sono stati colpiti più lievemente e sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Alla fine il 40enne è stato bloccato e arrestato.