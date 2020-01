Perugia, Fontivegge: accoltellato per un apprezzamento a una ragazza

PERUGIA – Due feriti, entrambi da coltellate: è questo il bilancio di due risse avvenute a Fontivegge, nel tardo pomeriggio di mercoledì, con due violente liti che si sono scatenate a distanza di poche decine di metri l’una dall’altra. La prima poco dopo le diciannove, zona via Mario Angeloni-piazza del Bacio: un nigeriano soccorso e portato in ospedale dopo essere stato aggredito e colpito con una coltellata. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri: i militari sarebbero sulle tracce di due uomini di nazionalità magrebina. Poco prima delle venti è avvenuta la seconda violenta lite e sempre nella zona: un giovane sudamericano a terra e un altro in fuga dopo avergli dato una coltellata alla coscia per aver fatto apprezzamenti nei confronti di una ragazza. Anche in questo caso non si tratta fortunatamente di ferite gravi.