Perugia, al via l’inchiesta su virtù e fama di santità di Giampiero Morettini

PERUGIA – In occasione del sesto anniversario della morte di Giampiero Morettini, avvenuta il 21 agosto 2014, il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti ha annunciato la prossima celebrazione dell’Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni del giovane seminarista, in seguito all’accettazione della richiesta canonica presentata dal Postulatore, don Francesco Buono. Attraverso l’apposito editto, il cardinale invita tutti i fedeli a fornire notizie utili riguardanti la causa, rivolgendosi al cancelliere arcivescovile, don Marco Pezzanera. La raccolta sia delle testimonianze di quanti hanno conosciuto Giampiero sia delle segnalazioni di grazie ottenute per sua intercessione costituisce un momento decisivo nella prassi canonica, per poter constatare anzitutto la fama di santità del seminarista in vita e la sua persistenza post mortem, così come per prendere atto della solidità del sensus fidelium che in lui ravvisa un valido intercessore presso Dio.

Cerimonie Da subito e in maniera costante, la tomba di Giampiero è visitata da persone che lo conobbero in vita, ma molti sono quelli che attraverso canali differenti (amicizie in comune, la lettura del libro, la testimonianza di grazie ricevute) vi si recano, senza averlo conosciuto in vita, per pregare e chiedere grazie. In sua memoria, domenica 23 agosto, alle 10 nella chiesa San Pio da Pietrelcina a Castel del Piano di Perugia, è in programma la messa presieduta dal vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi, con l’introduzione di suor Roberta Vinerba e la conclusione di don Francesco Buono. Lo stesso giorno, alle 18, al cimitero di Sant’Angelo di Celle, ci sarà la messa presieduta da don Giordano Commodi e concelebrata da don Gino Ciacci.