Perugia verso la Cremonese, Alvini: “Avanti così”. Arriva il portiere Zaccagno

PERUGIA– Missione: continuare la striscia positiva. Così il tecnico del Perugia Massimiliano Alvini alla vigilia della sfida che domani alle 16.15 al Curi opporrà i biancorossi alla Cremonese.

“Noi puntiamo sempre a fare il massimo e stiamo andando anche oltre le aspettative – dice il tecnico – In diverse stagioni ho tagliato traguardi con club partiti per raggiungere altri obiettivi. Intanto noi dobbiamo assicurarci la salvezza e fare quindi altri otto punti. Le vittorie ci danno l’entusiasmo per lavorare che non deve trasformarsi in euforia”.

Verso i grigiorossi

Sarà un test probante contro un avversario tosto: “Hanno enorme qualità tecnica e sono devastanti in alcuni momenti. Sono una delle candidate alla A diretta e hanno fatto acquisti mirati a gennaio. Sarà una partita difficile e diversa rispetto a quella dell’andata, ma sappiamo quali sono i nostri valori. Dovremo essere bravi a non staccare la spina l’ultimo quarto d’ora come successo a Cosenza”, spiega

La formazione

Alvini prevede rotazioni. Ferrarini è recuperato, ma mancherà Rosi per squalifica mentre Proprio ieri è stato ufficializzato l’arrivo del secondo portiere Andrea Zaccagno (’97) che nella passata stagione proprio alla Cremonese. Fulignati ha infatti un problema alla mano.