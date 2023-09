Perugia verso il Pontedera, Baldini: “Giocare 90 minuti come a Ferrara”

PERUGIA – In casa per continuare il cammino positivo. Il Perugia attende il Pontedera nella seconda sfida casalinga del campionato. Si comincia alle 20.45. I grifoni arrivano sul proprio manto erboso carichi e forti del successo collettivo di venerdì scorso sul campo della Spal. Il ruolino di marcia dei grifoni parla chiaro. In tre sfide sono stati sei i punti conquistati grazie a due pareggi (Lucchese e Pescara) e a un successo (quello contro i ferraresi). Ma la certezza più importante è un’altra: il Perugia è cresciuto sotto tutti i punti di vista e i nuovi innesti hanno portato il loro fattivo contributo alla causa. Quindi, la sfida contro la formazione allenata da Canzi sarà un altro banco di prova e dovrà essere data l’ennesima dimostrazione di compattezza.

Le parole di Baldini

I toscani non saranno un avversario facile e mister Francesco Baldini lo sa benissimo: “Ci aspetta una bella partita – ha affermato l’allenatore biancorosso nella conferenza post partita dopo la vittoria in terra estense – Il Pontedera è una squadra che ha un allenatore veramente molto bravo. Ti viene a prendere uomo contro uomo”. Parlando del massimo momento di grazia al Mazza ha aggiunto: “Dobbiamo far diventare quei settanta minuti novanta. Abbiamo calciato qualche palla lunga di troppo e ci manca un ariete che possa tenere avanti i palloni. Ci siamo allungati troppo e in queste circostanze siamo andati in difficoltà. Deve venire ancora più consapevolezza di saper fare quel tipo di calcio e di saper palleggiare”.