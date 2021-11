Perugia verso il Cittadella, Alvini: “Concentrazione e niente passi falsi”

PERUGIA – Testa solo al Cittadella per non cadere in passi falsi. E’ questo quanto affermato dall’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini alla vigilia dell’incontro tra il Grifo e la formazione patavina in programma domani al “Curi” alle ore 18.30. I biancorossi con la bella vittoria di sabato con il Crotone hanno gettato alle spalle la brutta prestazione con il Como. Quindi, non serve che restare concentrati per continuare a macinare punti importantissimi per la classifica.

Carattere “Domani affrontiamo una squadra che sta portando avanti un progetto da molti anni. Sono un esempio da seguire – ha detto il tecnico biancorosso – Noi siamo in un percorso completamente nuovo e avere gli stessi punti loro è una gran cosa. Sarà una sfida in cui conterà molto l’aggressione e la pressione da parte di entrambe le squadre. Abbiamo problemi a centrocampo, non so chi giocherà. Ghion ha dei problemi”.

Mentalità e crescita “La squadra è sul pezzo – ha proseguito Alvini – La nostra mentalità è fondata sul miglioramento quotidiano all’antistadio. Nel nostro percorso abbiamo sbagliato l’approccio solo nella trasferta di Como. Con la vittoria sul Crotone ci siamo guadagnati l’occasione di crescere ancora”.

Dare il meglio “Non faremo nessun calcolo – ha concluso – Ora la testa è al Cittadella, da domani sera penseremo al Pisa e via dicendo. Manderò in campo chi è al meglio e può dare il massimo”.