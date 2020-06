Perugia verso Cittadella, Cosmi: “Avanti su questa strada” (VIDEO)

PERUGIA- Non c’è tempo di meditare sul resto, il Perugia torna in campo lunedì sera (ore 21) a Cittadella per il nuovo turno di campionato. Cosmi dovrà fare a meno di sei giocatori:gli infortunati Vicario, Gyomber, Falasco e Falcinelli e gli squalificati Di Chiara e Carraro), un bilancio di sette punti nelle ultime tre gare ed una salvezza quasi in tasca. Il tecnico va soprattutto a caccia di continuità, anche in difesa, con la squadra che non prende gol da tre partite

La video conferenza stampa, dal canale del Perugia