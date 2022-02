Perugia verso Brescia, squalifiche per Kouan, Santopadre e Comotto

PERUGIA – Dopo la sconfitta immeritata di sabato pomeriggio col Benevento il Perugia di Massimiliano Alvini si appresta a giocare l’ultimo turno infrasettimanale di recupero. I grifoni nel pomeriggio di domani, martedì 1° marzo, scenderanno in campo nella trasferta con il Brescia (ore 18.30). Kouan un turno fermo Il giudice sportivo, ha inflitto un turno di squalifica a Christian Kouan in seguito alla gara di sabato con il Benevento per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e pertanto il giocatore salterà quindi la gara con le rondinelle.

Santopadre e Comotto

Inoltre il giudice sportivo ha inibito a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 21 marzo per il direttore generale Gianluca Comotto “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, rivolto al Direttore di gara, espressioni ingiuriose” e per il presidente Massimiliano Santopadre “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara, espressioni gravemente ingiuriose e accuse di parzialità”.

Inoltre il club dovrà pagare una ammenda di 5mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due accendini. Arbitro Sarà Gianpiero Miele della sezione di Nola a dirigere Brescia-Perugia. A coadiuvarlo gli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Luigi Lanotte di Barletta. Quarto ufficiale sarà Alessandro Di Graci della sezione di Como. Al Var Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Davide Imperiale di Genova. Cinque i precedenti con lui con 1 vittoria (1-0 contro il Sudtirol nei preliminari di Coppa Italia dello scorso agosto), 2 pareggi (lo scorso 18 settembre contro il Cosenza 1-1 e il 30 novembre a Pisa sempre 1-1) e 2 sconfitte (3-2 contro il Gubbio lo scorso anno in Lega Pro e 0-1 in casa contro il Pordenone nel mese di gennaio). Quest’anno 10 presenze in Serie B.