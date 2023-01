Perugia verso Bari, salutano Melchiorri e Beghetto. Castori: “Dobbiamo giocare da Grifo”

PERUGIA- Situazione turbolenta in casa Perugia dopo che nelle ultime ore la società ha deciso per la cessione dell’attaccante Melchiorri all’Ancona, con l’attaccante che è stato piuttosto polemico: “A Perugia mi è stato comunicato che ero sul mercato di uscita. Comunque sia, in questo girone di andata non ho mai giocato con continuità e stare in una società che non ti vuole trattenere non ha senso”.

Il Perugia ha inoltre comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Pisa per la risoluzione anticipata del prestito di Andrea Beghetto che si è accasato al Venezia

Le parole del tecnico

Il tecnico Castori ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida col Bari in programma domani alle 14 al San Nicola

“Ho a disposizione l’intero organico, fatta eccezione per Struna che tornerà in gruppo la prossima settimana. Quindi è possibile anche effettuare qualche variazione. Voglio tenere tutti sull’attenti. Abbiamo resettato dopo il ko di Parma che ci ha dato la conferma che se non andiamo sempre a manetta facciamo fatica. Non possiamo mai permetterci di abbassare il ritmo altrimenti la paghiamo cara. Anche perché in B ci sono squadre pronte a colpirti con prodezze del singolo”

“Troveremo un ambiente caldo e dovremmo essere bravi a fare quello che sappiamo. Dobbiamo fare il Perugia. Per noi è un vantaggio non avere contro Cheddira, è un giocatore forte e molto importante per loro”

Sul mercato

“Abbiamo cercato di mandare a giocare quelli che erano stati poco utilizzati. Stiamo provando a prendere un attaccante e speriamo di riuscire a portarlo a casa. Ho invitato i ragazzi a fare come Ulisse con la sirene, ovvero a tapparsi le orecchie. Capezzi? Speriamo vada a buon fine la trattativa. Lo conosco bene, è un giocatore di qualità che ci può dare una grossa mano. L’aspetto dell’operazione al ginocchio è stata enfatizzata, si è trattato di una semplice pulizia. Posso dire che è anche in condizione e se arriva sarà per noi un giocatore importante’”