Perugia, versa 10.000 euro al soldato ‘spasimante’, ma è soltanto una truffa

PERUGIA – Il fascino dell’uomo in divisa, per giunta impegnato in territori dove si combatte una guerra durissima, che sta portando migliaia di profughi in Europa. Con questo stratagemma un uomo ha raggirato una ottantenne convincendola, dopo averla adescata sul web, a versarle 10.000 euro

La truffa

L’uomo si è finto un soldato tedesco in guerra in Siria e ha convinto la donna di essersi innamorata di lei. Si è fatto accreditare, con varie motivazioni e dopo lunghi mesi di chat su una nota piattaforma con tanto di scambi di foto, talvolta anche intime, circa 10.000 euro. La donna raggirata, che per far fronte a queste spese ha anche dovuto vendere mobili e oggetti, è riuscita a denunciare tutto ai Carabinieri, che sono risaliti al truffatore, un venticinquenne italiano.

Favori

ll giovane ha chiesto denaro, sottolineato i carabinieri, anche “per ottenere dei favori all’interno del campo ove prestava servizio, mentre in una circostanza avrebbe richiesto alla donna 3.850 euro necessari per pagare una ‘tangente’ al confine con l’Italia per poterle recapitare una scatola contenente un’ingente quantità di soldi che gli erano stati dati come premio”. Il truffatore era intestatario di uno dei conti correnti in questione. Un altro risulta invece a carico di uno straniero: le indagini proseguono per individuarlo.