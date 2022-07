PERUGIA – È accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 26enne di nazionalità nigeriana arrestato nelle scorse ore dalle forze dell’ordine. Nel corso di una serie di controlli in un negozio di via Campo di Marte, teatro negli ultimi mesi di risse e disordini, il 26enne si è mostrato subito nervoso, sostenendo che il motivo fosse il fatto di essere senza documenti e irregolare. Ma mentre le forze dell’ordine stavano procedendo con gli accertamenti, il 26enne ha tolto dai pantaloni una busta con 14 involucri contenenti un totale di 163 grammi di eroina. A quel punto il 26enne è stato portato in questura, dove è emerso che a suo carico c’era anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo gli accertamenti il ragazzo è stato trasferito a Capanne in attesa dell’udienza di convalida.