Perugia, vengono bloccati con l’auto pieno di merce rubata nei negozi

PERUGIA – Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso i quattro giovani, due uomini di 29 e 27 anni e due donne di 19 e 32 anni, fermati venerdì pomeriggio dagli uomini della squadra volante di Perugia intervenuti in un’area commerciale della città dove erano stati segnalati i movimenti sospetti di un’auto con targa rumena. I quattro di quella nazionalità sono stati intercettati dopo brevi ricerche e trovati in possesso di circa 250 oggetti risultati poi rubati a diversi negozi: nel bagagliaio gli agenti hanno trovato profumi e arnesi per il fai da te, generi alimentari e prodotti per l’igiene. La refurtiva è stata sequestrata e in breve riconsegnata ai titolari o responsabili delle attività commerciali a cui erano stati rubati, mentre per i quattro è scattata la denuncia a piede libero.