Perugia, vede passare l’auto del padre con a bordo i ladri e avverte la Polizia

PERUGIA – Nei giorni scorsi, gli agenti di Polizia, hanno proceduto all’identificazione di tre uomini rispettivamente di 25,35 e 36 anni a bordo di una autovettura risultata rubata alcuni giorni prima. Nella fattispecie il figlio del proprietario dell’auto ha notato il mezzo circolare per le vie cittadine con all’interno i personaggi suddetti, per poi, da lì a poco, parcheggiarlo nelle adiacenze di un esercizio commerciale.

Intervento Allertata la Sala Operativa della Questura un equipaggio della Squadra Volante è intervenuta dopo pochi minuti procedendo all’identificazione dei soggetti che all’arrivo degli agenti si trovavano all’interno di una pizzeria. All’atto del controllo uno dei tre veniva trovato con le chiavi dell’auto in mano ma nessuno sapeva dare spiegazioni sul possesso dell’autovettura. A seguito dei controlli i tre ragazzi, un cittadino ecuadoriano, un cittadino lituano ed un italiano, risultavano avere precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e reati in materia di stupefacenti.

Denunciati Mentre il controllo a carico dei tre soggetti e dei loro domicili dava esiti negativi, all’interno dell’autovettura veniva ritrovata una idropulitrice professionale della quale i tre non sapevano dare spiegazioni sul possesso. Al termine dei controlli i tre sono stati denunciati per il reato di ricettazione, l’auto riconsegnata al legittimo proprietario e l’idropulitrice sottoposta a sequestro.