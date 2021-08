Perugia, va all’esame per la patente al posto dell’amico: tradito dai capelli

PERUGIA – Mai fidarsi della teoria. Quella dell’esame per la patente ma anche quella che sembra rendere possibile una cosa, ma solo sulla carta. Per esempio, andare a sostenere l’esame di teoria per la patente al posto di un altro.

Un nigeriano di 33 anni ed un senegalese di 24, amici, sono stati entrambi denunciati dalla Polizia per false attestazioni e induzione in errore di pubblico ufficiale.

A insospettirsi è stato il personale della Motorizzazione civile del capoluogo a causa della capigliatura del soggetto che si era seduto al banco per sostenere la prova, molto diversa da quella sul documento.

Da qui la chiamata alla questura e l’intervento di una pattuglia alla vista della quale il soggetto ha tentato in ogni modo di fuggire, anche scavalcando il cancello perimetrale della Motorizzazione. Gli accertamenti successivi, però, hanno permesso di rintracciare l’uomo che si era presentato in Motorizzazione per conto dell’amico, oltreché naturalmente l’altro, che aveva ovviamente la pratica d’esame aperta.