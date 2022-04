PERUGIA – Ubriaco e senza mascherina non rinuncia a inveire, urlare e minacciare. Fino al punto che l’autista del mezzo si vede costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione non è rassicurante per gli altri viaggiatori, l’uomo non vuole saperne di calmarsi neppure quando arrivano gli operatori della pubblica sicurezza. Si vedono costretti quindi a farlo scendere e lo caricano nell’auto per poi procedere all’identificazione. Gli è stata consegnata una sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.