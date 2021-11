Perugia, undici bustine di cocaina nell’auto: arrestato dai carabinieri

PERUGIA – Un albanese di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri di Perugia che gli hanno sequestrati 11 bustine di cocaina, un cellulare e 50 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio di droga. L’uomo, incensurato e residente a Corciano, è stato intercettato dai militari del Norm in via dell’Astronauta: in totale gli sono stati sequestrati nove grammi di cocaina. I controlli predisposti dal Comando provinciale, più in generale, hanno consentito di identificare 147 persone a bordo di 87 auto in quattro giorni; due le denunce (una per guida in stato di ebbrezza e un’altra per l’ipotesi di reato di lesioni personali), sette le sanzioni per violazioni al Codice della Strada (due per mancato uso delle cinture di sicurezza, due per uso di cellulare alla guida, una per guida sotto l’effetto di alcool).