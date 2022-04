Perugia, un’altra ambulanza moderna all’ospedale: compatta per entrare nei vicoli del centro storico

PERUGIA – È stata inaugurata mercoledì mattina, nel piazzale antistante al pronto soccorso, un’ambulanza di ultima generazione e dalle dimensioni compatte per raggiungere agevolmente anche i vicoli dei centri storici. Il nuovo mezzo è stato acquistato dall’ospedale di Perugia per rinnovare il parco veicoli in dotazione del 118 e sostituire le ambulanze obsolete. L’ambulanza, è il secondo mezzo acquistato con queste dimensioni per transitare nelle strade più strette delle città, è dotata di cambio automatico e presenta, all’interno, un allestimento tecnologicamente avanzato per la gestione del paziente in emergenza-urgenza.