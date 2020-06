Perugia, una torciata illumina lo stadio Curi per festeggiare i 115 anni del Grifo

PERUGIA – Una spettacolare torciata dei tifosi della Curva Nord ha feteggiato la sera di martedì i 115 anni del Perugia calcio. L’effetto è stata la coloritura della cornice dello stadio Curi, visibile da vari punti di Perugia.

La manifestazione è stata tenuta top secret per tutta la giornata, per non perdere l’effetto sorpresa. Circa 300 tifosi si sono piazzati nel perimetro esterno dello stadio e hanno acceso ognuno una torcia, illuminando a giorno tutta la zona di Pian di Massiano. Dai primi video che circolano, si odono i cori che in genere si sentono risuonare all’interno dello stadio, quando il Grifo gioca in casa. Per la giornata di mercoledì è atteso un video dell’evento.

Corteo annullato. Non si è tenuto il previsto corteo, naturalmente in ossequio alle normative anti Coronavirus e i tifosi erano stati invitati ad esporre a bandiera biancorossa alle finestre. Attorno al Curi era stato affisso un lungo striscione con la scritta “115 anni d’amore infinito, tanti auguri Grifo”. Poi la sorpresa.