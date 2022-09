PERUGIA – E’ stato enunciato per minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità un 43enne italiano ritenuto responsabile di aver infastidito e molestato alcune persone in due esercizi commerciali in viale San Sisto a Perugia. Nel primo caso le urla e le invettive hanno spaventato i figli minorenni di un malcapitato. Minacce e insulti sono stati denunciati anche dalla titolare di un secondo negozio dinanzi al quale l’uomo, ubriaco, è stato rintracciato dalle forze dell’ordine alle quali si è rifiutato di fornire i documenti.