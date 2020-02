Perugia, un incontro per creare un Comitato per il decennale dalla morte di Paolo Vinti

PERUGIA – L’Associazione Paolo Vinti propone la costituzione di un Comitato per il decennale dalla morte di Paolo Vinti (l’anniversario ricorrerà il 28 novembre 2020), cercando di individuare insieme, per l’occasione, idee e proposte per una serie di eventi di carattere politico, artistico e ricreativo. L’obiettivo è delineare e presentare successivamente le iniziative che andranno a comporre il programma di eventi per celebrare l’anniversario e l’importante figura dell’uomo di lotta e di pensiero, del militante, del giornalista, dello scrittore e dell’analista politico che molto prematuramente si è coniugato con il Cosmo.

L’appuntamento, un vero e proprio incontro pubblico, è fissato per il prossimo 7 febbraio alle ore 18.00 nel salone di Apollo a palazzo della Penna.