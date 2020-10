Perugia, un giocatore è risultato positivo al Covid-19

PERUGIA – C’è un positivo al Covid-19 nel Perugia Calcio. La notizia è stata diramata con un comunicato ufficiale dalla società, con la squadra che mercoledì (ore 16), dovrebbe affrontare il Brescia in Coppa Italia. “AC Perugia Calcio comunica che nel corso dei test eseguiti dal gruppo squadra entro le 48 ore antecedenti la gara è stata riscontrata una positività al Covid-19 di un calciatore, il quale è stato prontamento isolato presso il domicilio secondo le direttive federali e ministeriali. Nel rispetto delle suddette norme abbiamo predisposto per l’intero gruppo squadra un nuovo ciclo di test mediante ‘tampone tino-faringeo’ effettuato nella mattinata odierna. In accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi”.