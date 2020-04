Perugia, un ebook per raccogliere fondi per il Banco Alimentare Italiano

PERUGIA – Quaranta i “cercatori di parole”, tra scrittori poeti cantautori disegnatori giornalisti operatori culturali insegnanti, che da tutta Italia hanno risposto all’invito di ali&no editrice di Perugia, di inviare tre parole, solo tre, davvero importanti e ricche di senso per ognuno di loro, parole da salvare o ritrovare, da tramandare, da ricordare, da portare con sé per ricominciare. Ricordiamo tra i nomi più noti le scrittrici Valentina Fortichiari, Romana Petri, Carmen Pellegrino, due disegnatori, Marco Barone, autore di una bella tavola inedita dal titolo “La cura”, e Fabio Sironi (illustratore del “Corriere della Sera”) che firma anche la copertina. Ne è nato un ebook a diffusione gratuita e un esperimento interessantissimo, qualcosa a metà tra il dizionario e il lessico familiare che, ognuno col proprio linguaggio, dalla scrittura alle canzoni, dalla poesia ai disegni, ha regalato con le parole anche una parte del proprio vissuto. Collegato a questo progetto il crowdfunding attivato su facebook in favore del Banco Alimentare Italiano (associazione che promuove politiche a favore della lotta allo spreco alimentare e a sostegno della povertà ed esclusione sociale) che in poche ore ha già raccolto oltre 500 euro e che andrà avanti fino al 30 giugno. Lessico per ricominciare dimostra che anche i libri possono fare molto e bene, annullando le distanze sociali e guardando, proprio attraverso le parole, con fiducia e speranza al “dopo” emergenza.

“Questo contributo – si legge nell’Introduzione – se anche non potrà restituire agli affetti le tante persone che in solitudine e in silenzio se ne sono andate, potrà almeno in qualche modo lenire il dolore di chi resta ed è in difficoltà senza le risorse primarie per sopravvivere”.

Lessico per ricominciare è realizzato con le parole di: Alessandro Abbate, Daniel Abbruzzese, Daniela Albanese, Marco Barone, Tiziana Bartolini, Barbara Bracci, Aldo Capitini, Francesca Cencetti, Gigi Corsini, Valerio Corvisieri, Matilde Defrati, Beppe del Bartòla, Donatella Dominici, Furio Durando, Valentina Fortichiari, Patrizia Fortunati, Dario Gigli, Fabrizio Grillenzoni, Marco Jaccond, Lucia Magionami, Sandra Mariani, Anna Martano, Anna Martellotti, Roberto Mosi, Carmen Pellegrino, Roberta Perfetti, Romana Petri, Stefano Polidori, Mirco Porzi, Anna Rastello, Puma Valentina Scricciolo, Emanuela Sebastiani, Evaristo Seghetta Andreoli, Francesca Silvestri, Fabio Sironi, Maura Susanna, Paola Torniai, Ettore Zanca, Enzo Zevini, Renzo Zuccherini.