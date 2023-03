Perugia, un altro passo per intitolare a Ilario Castagner il Santa Giuliana

PERUGIA – La Commissione Cultura e sport del Comune di Perugia ha approvato martedì con 13 voti a favore la proposta di intitolare lo stadio Santa Giuliana a Ilario Castagner, con la denominazione “Stadio (o Arena) Santa Giuliana – Ilario Castagner”. Ad avanzarla i consiglieri Michele Nannanore (FdI) e Francesco Zuccherini (Pd), che hanno raccolto le proposte emerse subito dopo la morte dell’allenatore del Perugia dei miracoli. L’ordine del giorno, un primo via libera alla proposta accolta con favore in città, passerà ora in Consiglio comunale. Servirà poi una deroga della prefettura visto che di norma le intitolazioni avvengono a dieci anni dalla morte mentre il tecnico originario di Vittorio Veneto è scomparso 18 febbraio. Alla riunione della commissione è intervenuto anche il figlio di Castagner, Federico, che ha ringraziato l’Organismo “per un’iniziativa molto apprezzata dalla famiglia anche per la sua natura bipartisan”. Presenti pure Franco Vannini, che ha proposto l’istituzione di tornei giovanili e una “coppa Castagner” e Walter Novellino.