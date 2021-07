Perugia, un altro argentino: ecco Curado. Via alla nuova stagione con tamponi e primi allenamenti

Dopo Chichizola, un altro argentino per il Perugia che in serata ha ufficializzato Marcos Curado, difensore

L’argentino di passaporto italiano, classe 1995, cresciuto nella squadra argentina dell’Arsenal FC, è approdato al Genoa nel 2018 che nelle successive stagione lo ha girato in prestito prima all’Avellino, poi al Crotone dove ha contribuito alla promozione in Serie A nella 2019-2020 e quest’anno al Frosinone Calcio.

Nuova stagione. Fasi preliminari per la nuova stagione. Il Perugia annuncia: “‘Domani, giovedì 8 luglio, prenderà ufficialmente il via la stagione 2021-2022 del AC Perugia Calcio: in programma tamponi molecolari ed esami sierologici per tutto il gruppo squadra. Nel pomeriggio, ore 18, prima seduta di allenamento. Venerdì 9 luglio, al mattino, sono previste visite mediche e test atletici mentre nel pomeriggio, sempre ore 18, è in programma la seduta di allenamento. Sabato 10 luglio sono in agenda due sessioni: ore 9:30 e ore 18. Domenica 11 verrà diramato l’elenco dei calciatori selezionati per il ritiro di Pieve Santo Stefano. Le sedute in programma giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 saranno aperte al pubblico nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid’.