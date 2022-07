Perugia, ufficiale l’arrivo del centrocampista Vulic dal Crotone

PERUGIA – Il Perugia ha ufficializzato ha ufficializzato l’arrivo dal Crotone di Milos Vulic. Questa la nota del club:

“A.C. Perugia Calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Miloš Vulič dalla società F.C. Crotone. Il centrocampista, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con diritto di opzione per ulteriori 3 anni.

Serbo, 26 anni il prossimo 19 agosto, vanta oltre 200 presenze e 21 gol con le maglie di Stella Rossa Belgrado, FK Napredak Krusevac e Crotone. Con gli “Squali” 47 presenze fra Serie A, Serie B e Coppa Italia con 2 reti. Al momento 2 presenze nella nazionale della Serbia”.

La scheda

Nato a Krusevac, in Serbia, il 19 agosto del 1996, Milos Vulic ha iniziato la sua attività in patria con Napredak Kruševac di cui ha vestito la maglia dal 2013 al gennaio 2019 dopo essere partito nel settore giovanile della medesima società (107 presenze, 11 gol). Segue il passaggio al prestigioso club della Stella Rossa di Belgrado, con cui realizza 6 gol in 30 gettoni totali vincendo due campionati serbi. Nel settembre 2020 l’approdo in serie A tra le fila del Crotone, dove rimane per due anni e realizza 1 rete in 25 partite giocate. Tuttavia la sua militanza in Calabria non è molto fortunata dato che i rossoblù si rendono protagonisti di una doppia retrocessione, ma ciò non intacca il valore del calciatore, che conta anche due presenze con la nazionale maggiore serba. Ora è pronto ad una nuova e stimolante avventura con la casacca del Grifone indosso.