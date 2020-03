Perugia, adesso uffici comunali ad accesso contingentato: biblioteche solo per lettura e concorso rinviato

Uffici comunali Al fine di razionalizzare gli afflussi dell’utenza esterna presso le sedi comunali, anche in relazione all’emergenza derivante dalla diffusione del Coronavirus, il Comune di Perugia ha definito temporaneamente una nuova regolamentazione dei relativi accessi. Questi i provvedimenti relativi alle diverse sedi:

PALAZZO GROSSI

Si invita la cittadinanza:

– a recarsi negli uffici solo se strettamente necessario;

– a rispettare gli orari di apertura al pubblico che, per tutti i servizi, sono il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

A far data da lunedì 9 marzo 2020 gli uffici riceveranno comunque solo per appuntamento che potrà essere fissato chiamando i seguenti numeri:

· UNITÀ OPERATIVA URBANISTICA 075 577.2265; · UNITÀ OPERATIVA SERVIZI ALLE IMPRESE 075 577.2241; · UNITÀ OPERATIVA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE 075 577.4214; · UNITÀ OPERATIVA EDILIZIA PRIVATA E SUAPE: Edilizia Privata e Istruttorie A.U.A e A.I.A. 075 577.4372 / 3892, Accesso Atti 075 577.4461, Ufficio Controlli 075 577.2442; · UFFICIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 075 577.2430; · AREA OPERE PUBBLICHE 075 577.2417; · UNITÀ OPERATIVA IMPIANTI SPORTIVI, E.R.P. E BENI CULTURALI 075 577.2247

· UNITÀ OPERATIVA ENERGIA E SMART CITY 075 577.4355 / 4000

Per quanto riguarda invece il SERVIZIO ARCHIVIO, data la particolarità dei servizi resi, l’accesso degli utenti sarà regolamentato nel seguente modo:

SPORTELLO CASA COMUNALE

· orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì ore 9,00 ÷ 11,00

lunedì e mercoledì ore 15,30 ÷ 17,00

· gli accessi diretti allo sportello saranno contingentati attraverso il servizio portineria fino a un massimo di due persone (una allo sportello e una in attesa)

UFFICIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO

· gli orari di apertura al pubblico restano invariati:

dal lunedì al venerdì ore 9,00 ÷ 13,00

lunedì e mercoledì ore 15,30 ÷ 17,00

· gli accessi saranno contingentati attraverso il servizio portineria (una persona per volta).

VIA OBERDAN

si invitano gli utenti:

– a recarsi negli uffici solo se strettamente necessario;

– a rispettare gli orari di apertura dello sportello al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12 ed il lunedì ed il mercoledì anche dalle 15 alle 17).

Gli uffici della struttura riceveranno comunque, entro le fasce orarie sopra indicate ed al fine di evitare sovraffollamenti, solo su appuntamento da svolgersi allo sportello, che potrà essere fissato chiamando i seguenti uffici ai numeri di seguito riportati:

? Imposta di soggiorno 075 5774025/4026  Agevolazioni TARI 075 5774449/2522  P.O. Riscossione 075 5774037  Sportello 0755774036/4040  Accertamenti IMU-TASI 0755774033/4032/2559  TOSAP permanente 0755774028/4041/4042  TOSAP temporanea 0755774030/4042  Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni 0755774037/4042  Rimborsi 0755774328  Rateizzazioni/riversamenti tributi comunali 0755774031  P.O. Contenzioso e Ufficio contenzioso 0755774033/2284/4035  Ufficio tecnico per pratiche tributarie 0755774108 (questo ultimo ufficio solo il mercoledì e il giovedì negli orari sopra evidenziati)

Uffici di Pian di Massiano, Strada Santa Lucia

L’accesso agli uffici è consentito solo su appuntamento: – U.O.Acquisti e Patrimonio, – U.O. Manutenzioni e Protezione Civile, – Ambiente, Gestione rifiuti, Difesa del suolo, – Progettazione, realizzazione, manutenzione parchi, – Cassa comunale

Biblioteche Tutta l’attività nelle biblioteche comunali è sospesa fino al 15 marzo. Rimarranno aperte le strutture per le attività di lettura, consultazione , studio, avendo cura di distanziare le sedute dai tavoli in modo da garantire la distanza di almeno un metro, come prescritto dal Decreto.

Sport: forti limitazioni In relazione alle attività sportive, il decreto del Governo non porta alla chiusura degli impianti, ma detta misure precise. “Anche a Perugia – spiega il Comune – le attività e gli eventi dello sport agonistico potranno continuare a svolgersi senza la presenza del pubblico. Le attività sportive di base e quelle motorie in genere potranno svolgersi comunque nel rispetto delle indicazioni del Decreto. Alla luce di ciò l’Amministrazione comunale rivolge un invito a tutte le società e associazioni sportive, agli atleti e a tutti gli operatori del mondo dello sport, a contribuire, anche con i loro comportamenti individuali, e con la corretta applicazione delle disposizioni”. Per riassumere: eventi e competizioni sportive: sono consentiti (compresi gli allenamenti degli atleti agonisti) a porte chiuse o all’aperto senza la presenza del pubblico; sport di base ed attività motorie (all’aperto o in luoghi chiusi): sono ammessi a patto che si rispetti la distanza interpersonale di almeno un metro.

Rinviato Palazzo dei Priori comunica poi che la prova scritta relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 8 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, originariamente in programma domani, venerdì 6 marzo, presso l’aula magna del Dipartimento di economia e scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia, è stata rinviata a data da destinarsi in ragione dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Inps Anche altri enti hanno preso provvedimenti. Ad esempio l’Inps ha imposto in tutte le strutture dell’Umbria gli accessi del pubblico sono consentiti a piccoli gruppi. “Invitiamo gli utenti ad avvalersi delle modalità alternative al recarsi in sede: Numero verde 803.164 da telefono fisso – 06.164.164 da cellulare Servizio “Inps risponde” dal portale www.inps.it oppure di prenotare il proprio turno allo sportello tramite l’APP INPS Mobile > Sportelli di sede o tramite il portale www.inps.it > Trova la sede oppure telefonando ai numeri sopra indicati. Con l’occasione, informiamo che entro il mese di marzo in tutte le strutture dell’Umbria prenderà avvio il sistema di prenotazione obbligatoria sportelli. Si tratta di un sistema di accoglienza del pubblico già sperimentato con successo in altre regioni che evita assembramenti e lunghe file allo sportello. Proprio in considerazione del rischio epidemiologico da COVID-19, ci stiamo adoperando per anticipare l’avvio di tale sistema, inizialmente previsto per il 30 marzo”.