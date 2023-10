PERUGIA – Un 38enne di origini dominicane residente a Magione è stato arrestato dai carabinieri per l’omicidio, avvenuto all’alba dello scorso 1° ottobre fuori dal locale ‘El Angel Vip’ di Terranuova Bracciolini di Arezzo, del coetaneo e connazionale Joel Ramirez Seipo, residente a Montevarchi. L’uomo è stato individuato a seguito delle indagini dei carabinieri del comando provinciale Aretino, in particolare della Compagnia di San Giovanni Valdarno, e arrestato a Perugia su ordine del gip di Arezzo. A lui i militari ci sono arrivati con le testimonianze ed anche alcune telecamere presenti in zona. Ora si trova in carcere ad Arezzo a disposizione dell’autorità giudiziaria.