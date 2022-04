Perugia, ubriaco viaggiava contromano sulla E45: denunciato e multato

PERUGIA – Tragedia sfiorata perché sabato mattina all’alba un 41eenne ha percorso contromano la E45 in zona Perugia,nel tratto tra Ponte Valleceppi e Lidarno. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine allertate da un paio di automobilisti in transito, gli stessi che, secondo quanto riferito dalle stesse autorità, hanno di fatto impedito la fuga dell’uomo. Il conducente 41enne, che è anche risultato ubriaco, si sarebbe infatti accorto della manovra errata e avrebbe tentato un’inversione in carreggiata, ma la presenza di altri veicoli gliel’ho di fatto impedito, permettendo alle forze dell’ordine di giungere sul posto nel giro di pochi minuti e procedere al controllo del soggetto. Si tratta di un cittadino italiano nato in Congo che è subito apparso in evidente stato di ubriachezza e per questo è stato denunciato. A suo carico sono anche scattate le sanzioni conseguenti per la guida contromano in superstrada.