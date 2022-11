PERUGIA – Un 36enne, ubricao, ha provocato un incidente sulla strada statale E45 a Ponte San Giovanni finendo con la propria auto fuori dalla carreggiata. È rimasto illeso ma è risultato ubriaco, con un tasso oltre i limiti consentiti dalla legge. Il traffico ha subito rallentamenti per un paio d’ore. L’automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui è prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a un anno, la decurtazione di 10 punti e il fermo amministrativo dell’autovettura per 180 giorni.