Perugia, ubriaco alla guida provoca un incidente e scappa: preso e denunciato

PERUGIA – Prima ha provocato un incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle e poi è scappato. E’ stato rintracciato qualche chilometro oltre Passignano sul Trasimeno, dove si era consumato lo schianto, il quarantenne che sabato sera è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza dai poliziotti intervenuti sul posto. L’uomo di nazionalità ecuadoregna dopo essersi dato alla fuga dal luogo dell’incidente fortunatamente senza feriti si era fermato in una piazzola di sosta e lì è stato trovato dagli agenti che lo hanno subito sottoposto agli esami del caso. All’esito dell’alcoltest il quarantenne ha fatto registrare un tasso di 1,5 grammi per litro (g/l), ossia tre volte oltre il consentito. A suo carico, dunque, è scattato anche il ritiro della patente e il fermo del veicolo.