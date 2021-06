Perugia, tutto pronto per l’ordinazione di cinque sacerdoti in piazza IV Novembre

PERUGIA – La comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si appresta ad accogliere cinque giovani nuovi sacerdoti, Samy Cristiano Abu Eideh, Vittorio Bigini, Daniele Malatacca, Simone Strappaghetti e Michael Tiritiello, che riceveranno l’ordinazione presbiterale per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, martedì 29 giugno, festa dei Ss. Pietro e Paolo, alle ore 18, durante la celebrazione eucaristica in piazza IV novembre del capoluogo umbro.

Il luogo La splendida cornice della Piazza grande con la duecentesca Fontana maggiore, dinanzi alla cattedrale di San Lorenzo, è stata scelta per permettere una più ampia partecipazione di fedeli – nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia – provenienti in gran parte delle parrocchie dove prestano servizio i cinque ordinandi. I posti a sedere sono per l’esattezza 999, ben distanziati, e assegnati su prenotazione; ma chi vorrà partecipare potrà farlo restando al di fuori dell’area transennata, senza creare assembramenti, o seguire la diretta sul canale Youtube del settimanale La Voce. Lo studio della messa in sicurezza degli spazi riservati ai fedeli in piazza è stato curato dall’“Area progetto associati” di Perugia. A memoria d’uomo è la prima volta che piazza IV Novembre ospiterà una celebrazione eucaristica per ordinazioni presbiterali. Altre importanti celebrazioni si sono tenute in questa piazza tra la fine del secolo scorso e l’inizio dell’attuale: nel settembre 1999, la S. Messa conclusiva del IV Congresso eucaristico diocesano che vide la partecipazione di alcune migliaia di fedeli; nell’agosto 2000, la S. Messa con più di 7.000 giovani giunti da diversi Paesi del mondo prima di recarsi a Roma per la GMG del Grande Giubileo.

Seminaristi L’ingresso dei cinque nuovi sacerdoti nel Presbiterio diocesano, che dal 29 giugno conterà 118 membri, in un periodo molto difficile quale è la pandemia, è salutato da tutta la comunità diocesana come un importante segno di ritorno alla vita “normale”. Insieme al cardinale Bassetti concelebreranno il vescovo ausiliare Marco Salvi, il rettore del Seminario regionale umbro don Andrea Andreozzi, vari altri sacerdoti, con il servizio di diversi diaconi. Presenti anche i seminaristi di tutta la regione, insieme ai gruppi giovanili parrocchiali e oratoriali frequentati dagli ordinandi negli anni della loro formazione. Formazione che li ha visti raggiungere il “traguardo” del diaconato transeunte, che introduce al sacerdozio, lo scorso 12 settembre, insieme a Emmanuel John Olajide Boluwatife, che verrà ordinato sacerdote l’8 dicembre prossimo perché ancora non ha l’età canonica per assumere tale ufficio).

Chi sono Don Samy Cristiano Abu Eideh, classe ’87, proveniente dalla parrocchia di S. Lucia, dottorato in Filosofia, attualmente in servizio pastorale presso le parrocchie di Piccione, Fratticiola Selvatica, Ramazzano Le Pulci e nella Pastorale vocazionale diocesana. Don Vittorio Bigini, classe ’81, proveniente da S. Sisto, prima impiegato comunale, attualmente in servizio pastorale con i giovani delle parrocchie di Chiugiana, Olmo, Fontana, Corciano, Magione, Antria, Castelvieto, Agello, Montecolognola, Montesperello, S. Feliciano, S. Savino e Villantria. Don Daniele Malatacca, classe ’90, di origine pugliese, infermiere, attualmente in servizio pastorale presso le parrocchie di Case Bruciate, Elce, S. Agostino e Coordinamento Oratori Perugini. Don Simone Strappaghetti, classe ’94, proveniente da S. Lucia, è entrato in Seminario dopo un anno di università, attualmente in servizio pastorale presso la parrocchia di S. Lucia. Don Michael Tiritiello, classe ’86, proveniente da Prepo, ha lavorato come ingegnere, attualmente in servizio pastorale presso le parrocchie di S. Sisto, Lacugnano e S. Andrea delle Fratte.

Celebrazione Lo studio della messa in sicurezza della fruibilità di piazza IV Novembre di Perugia per la celebrazione eucaristica dell’ordinazione di cinque sacerdoti diocesani, in programma martedì 29 giugno, alle ore 18, è stato affidato dall’Archidiocesi all’“Area progetto associati”; studio curato nei minimi particolari dall’architetto Goffredo Duranti e dagli ingegneri Carlo e Roberto Regni. Quest’ultimo è il responsabile del progetto e della sicurezza dell‘evento; il rispetto delle norme sia anti-Covid-19, sia di ordine pubblico e sia di tutela e salvaguardia del luogo di interesse storico-artistico sono state le linee guida della proposta. “Tutta l’area di piazza IV Novembre e parte di corso Vannucci (fino all’altezza del portone di Palazzo dei Priori) riservata a quest’importante evento religioso all’aperto, che la nostra città non viveva da anni – spiega Regni –, interessa una superficie complessiva di circa 4.000 mq, delimitata da transenne in plastica, con 8 varchi di accesso, suddivisa in 9 settori (anch’essi delimitati) per complessivi 999 posti a sedere, con vie di fuga interne ben visibili da tappeti rossi. Alla base della gradinata della cattedrale di San Lorenzo verrà allestito un palco coperto di 60 mq dove sarà posizionato l’altare alle cui spalle si troveranno i due settori riservati a 80 coristi e 10 musicisti. È stata curata nei particolari la fonia dell’intera area che permetterà ai partecipanti di ascoltare nel migliore modo possibile la celebrazione; celebrazione che potrà essere seguita anche da un maxischermo posizionato nella parte di piazza IV Novembre davanti all’Arcivescovado dove si troveranno i settori 1 e 2 con più fedeli rispetto ai restanti. Qualora dovesse essere molto caldo all’aperto – precisa Regni –, per i bambini e gli anziani è previsto il trasferimento in cattedrale, con una capienza di 250 posti, dove sarà allestito un secondo maxischermo. Il palco verrà montato nella giornata di lunedì 28, mentre il posizionamento delle sedute e delle transenne avverrà dalle ore 7 di martedì 29. Complessivamente gli addetti alla sicurezza e all’accoglienza dei fedeli, ben individuabili dal gilè di colore giallo o da divise, sono oltre 100 e a ogni varco di acceso saranno in 5 per misurare la temperatura corporea, controllare il possesso di mascherine e la corrispondenza tra biglietto di invito e documento di identità, accompagnare ciascun fedele al posto assegnatogli. Le sedute singole saranno posizionate nel rispetto delle norme anti-Covid. Gli stessi addetti si occuperanno della distribuzione di acqua minerale ed è previsto anche un servizio sanitario di prima emergenza con due ambulanze, presidi antincendio, personale sanitario mobile, oltre a una nutrita presenza di personale di pubblica sicurezza. L’accesso è consentito dalle ore 16.30 e ci auguriamo che gli invitati arrivino diluiti nel tempo per evitare assembramenti, che comunque saranno evitati dal continuo controllo degli addetti al servizio”.