PERUGIA – Un quarantenne è stato arrestato durante un controllo antidroga a Fontivegge ed è in attesa della direttissima. In base a quanto riferito dalle autorità, l’uomo di nazionalità tunisina e con precedenti di polizia è scappato agli operatori di pubblica sicurezza e quando è stato raggiunto ha anche reagito con violenza. Il quarantenne, risultato anche irregolare sul territorio italiano, è stato trovato in possesso di una coltello a serramanico con una lama di otto centimetri, di quattro grammi di cocaina e della significativa somma di denaro. A suo carico è scattato l’arresto per spaccio, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.