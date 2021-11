Perugia, trova i ladri all’interno di casa, li insegue e li fa arrestare

Manovra a tenaglia

Grazie alle indicazioni fornite dall’uomo, la squadra Volante ha messo in atto una manovra ‘a tenaglia’ che ha consentito di bloccarli, eliminando ogni possibile via di fuga. Si tratta di due uomini di nazionalità albanese di 47 e 34 anni, con precedenti per furti in abitazione, rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Dentro il furgone, oltre vari materiali da lavoro utilizzati per ‘camuffarsi’ da operai edili, c’erano numerosi arnesi da scasso: era questa la strategia messa in atto dalla banda per compiere i furti in abitazione. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e tradotti nel carcere di Capanne.